Дуда зробив заяву про переговори України з Росією

Президент Польщі Анджей Дуда заявив: немає нічого дивного у тому, що українська влада відмовляється від переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це він сказав кореспондентові CNBC у Давосі.

За його словами, як польський лідер - він цілком розуміє таке рішення Києва. Разом з тим Дуда наголошує, що Україні потрібна підтримка Заходу для повернення всіх окупованих територій та виведення всіх російських військ.

"РФ напала на незалежну суверенну державу, тому я не здивований, що президент Володимир Зеленський і ті, хто з ним працює, ясно розуміють закінчення війни. Війна закінчиться, коли ми виженемо росіян з усіх окупованих територій України. Для мене це очевидно", - заявив Дуда.

Нагадаємо, днями речник Кремля Дмитро Пєсков зробив чергову заяву про "мирні" переговори з Україною. З його слів, "обговорення миру в Україні без РФ не має сенсу".

Своєю чергою, раніше диктатор РФ Володимир Путін цинічно прокоментував відмову України від переговорів. Мовляв, Москва . була готова о діалогу, але приїхав Борис Джонсон і переконав Україну не йти на цей крок.

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