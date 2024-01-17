Байден збирає членів Конгресу, щоб обговорити допомогу Україні

Президент США Джо Байден планує у середу, 17 січня, зустрітися у Білому домі з лідерами американського Конгресу, аби провести перемовини щодо надання допомоги Україні. Республіканці наполягали на тому, щоб поєднати це питання з власними вимогами щодо безпеки кордону США.

Про це пише Business Standard.

Очікується, що у зустрічі візьмуть участь лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл, спікер Палати представників Майк Джонсон та лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс.

Двопартійна група учасників переговорів у Сенаті тижнями працювала над пошуком угоди, яка б забезпечила воєнні гроші для України та Ізраїлю, а також включала нову прикордонну політику США, яка була б достатньо сильною, щоб задовольнити республіканців в обох палатах.

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Минулого тижня переговори сповільнилися, оскільки сенатори заявили, що залишаються значні розбіжності.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила у вівторок, що законодавці були запрошені зустрітися з Джо Байденом, "щоб обговорити критичну важливість його додаткових запитів щодо національної безпеки".

Раніше цього місяця директорка Адміністративно-бюджетного офісу Шаланда Янг попередила про скорочення часу, який мають законодавці для поповнення допомоги США для України. Шаланда Янг наголосила, що немає жодного способу допомогти Україні, окрім як Конгрес схвалить додаткове фінансування для допомоги Києву.

Цього тижня радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван і держсекретар США Ентоні Блінкен зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Під час виступу у вівторок після зустрічі Салліван заявив, що він як і раніше впевнений, що адміністрація Байдена досягне згоди щодо допомоги Україні найближчими тижнями.

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"Що я скажу, так це те, що ми повинні бути в змозі доставити до України необхідні ресурси для озброєння, які їй потрібні, щоб мати можливість досягти потрібних їй результатів. Я продовжую вірити та висловлювати впевненість, що після багатьох перипетій ми зрештою досягнемо цього", - сказав Салліван.

Байден зіткнувся з рішучим опором консерваторів щодо його запиту на $110 мільярдів щодо пакету військової допомоги для України та Ізраїлю, а також щодо інших пріоритетів національної безпеки. Республіканці вимагали, щоб фінансування поєднувалося зі значними змінами безпеки американського кордону.

Адміністрація Байдена брала безпосередню участь у переговорах, оскільки президент намагається як забезпечити підтримку захисту України від Росії, так і досягти прогресу в прикордонній політиці.

Нагадаємо, Байден та Шольц провели переговори щодо України.

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