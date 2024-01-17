Байден собирает членов Конгресса, чтобы обсудить помощь Украине

Президент США Джо Байден планирует в среду, 17 января, встретиться в Белом доме с лидерами американского Конгресса, чтобы провести переговоры по оказанию помощи Украине. Республиканцы настаивали на том, чтобы объединить этот вопрос с собственными требованиями по безопасности границы США.

Об этом пишет Business Standard.

Ожидается, что во встрече примут участие лидер большинства в Сенате Чак Шумер, лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, спикер Палаты представителей Майк Джонсон и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Двухпартийная группа участников переговоров в Сенате неделями работала над поиском соглашения, которое обеспечило бы военные деньги для Украины и Израиля, а также включало новую пограничную политику США, которая была бы достаточно сильной, чтобы удовлетворить республиканцев в обеих палатах.

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На прошлой неделе переговоры замедлились, поскольку сенаторы заявили, что остаются значительные разногласия.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила во вторник, что законодатели были приглашены встретиться с Джо Байденом, "чтобы обсудить критическую важность его дополнительных запросов относительно национальной безопасности".

Ранее в этом месяце директор Административно-бюджетного офиса Шаланда Янг предупредила о сокращении времени, которое имеют законодатели для пополнения помощи США для Украины. Шаланда Янг подчеркнула, что нет никакого способа помочь Украине, кроме как Конгресс одобрит дополнительное финансирование для помощи Киеву.

На этой неделе советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь США Энтони Блинкен встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе.

Во время выступления во вторник после встречи Салливан заявил, что он по-прежнему уверен, что администрация Байдена достигнет согласия о помощи Украине в ближайшие недели.

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"Что я скажу, так это то, что мы должны быть в состоянии доставить в Украину необходимые ресурсы для вооружения, которые ей нужны, чтобы иметь возможность достичь нужных ей результатов. Я продолжаю верить и выражать уверенность, что после многих перипетий мы в конце концов достигнем этого ", – сказал Салливан.

Байден столкнулся с решительным сопротивлением консерваторов по его запросу на $110 миллиардов по пакету военной помощи для Украины и Израиля, а также по другим приоритетам национальной безопасности. Республиканцы потребовали, чтобы финансирование сочеталось со значительными изменениями безопасности американской границы.

Администрация Байдена принимала непосредственное участие в переговорах, поскольку президент пытается как обеспечить поддержку защиты Украины от России, так и добиться прогресса в пограничной политике.

Напомним, Байден и Шольц провели переговоры по Украине.

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