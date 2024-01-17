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Витаминный салат: рецепт полезного блюда

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
64 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
635
Время на прочтение
1 мин
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Витаминный салат: рецепт полезного блюда

Витаминный салат / Фото: Credits

Чтобы сделать вкусный, полезный салат выбирайте свежие, сочные овощи и яблоки. Для приготовления блюда вам нужно сырые овощи натереть на терке по-корейски, заправить заправкой и перемешать. Такой салат идеально подойдет к мясу или рыбе.   

Ингредиенты

свекла
150 г
морковь
80 г
редька
70 г
яблоко зеленое
1 шт.
мед
1 ч. л.
лимонный сок
1,5 ст. л.
оливковое масло
1 ст. л.
орехи грецкие
соль
  1. Свеклу, морковь, редьку и яблоко вымойте. Очистите и нарежьте на терку по-корейски. 
  2. В миске смешайте мед, лимонный сок и оливковое масло.
  3. Соедините все овощи и посолите по вкусу. Перемешайте и заправьте заправкой. Посыпьте орехами.

Советы:

  • Орехи используйте любые.

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