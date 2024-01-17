Витаминный салат: рецепт полезного блюда

Чтобы сделать вкусный, полезный салат выбирайте свежие, сочные овощи и яблоки. Для приготовления блюда вам нужно сырые овощи натереть на терке по-корейски, заправить заправкой и перемешать. Такой салат идеально подойдет к мясу или рыбе.
Ингредиенты
- свекла
- 150 г
- морковь
- 80 г
- редька
- 70 г
- яблоко зеленое
- 1 шт.
- мед
- 1 ч. л.
- лимонный сок
- 1,5 ст. л.
- оливковое масло
- 1 ст. л.
- орехи грецкие
- соль
- Свеклу, морковь, редьку и яблоко вымойте. Очистите и нарежьте на терку по-корейски.
- В миске смешайте мед, лимонный сок и оливковое масло.
- Соедините все овощи и посолите по вкусу. Перемешайте и заправьте заправкой. Посыпьте орехами.
Советы:
- Орехи используйте любые.
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