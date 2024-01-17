Витаминный салат: рецепт полезного блюда

Чтобы сделать вкусный, полезный салат выбирайте свежие, сочные овощи и яблоки. Для приготовления блюда вам нужно сырые овощи натереть на терке по-корейски, заправить заправкой и перемешать. Такой салат идеально подойдет к мясу или рыбе.