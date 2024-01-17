Вітамінний салат: рецепт корисної страви

Щоб зробити смачний, корисний салат вибирайте свіжі, соковиті овочі та яблука. Для приготування страви потрібно сирі овочі натерти на тертці по-корейськи, заправити заправкою і перемішати. Такий салат ідеально підійде до м'яса чи риби.
Інгредієнти
- буряк
- 150 г
- морква
- 80 г
- редька
- 70 г
- яблуко зелене
- 1 шт.
- мед
- 1 ч. л.
- лимонний сік
- 1,5 ст. л.
- оливкова олія
- 1 ст. л.
- горіхи волоські
- сіль
- Буряк, моркву, редьку та яблуко вимийте. Очистіть і натріть на тертці по-корейськи.
- У мисці змішайте мед, лимонний сік та оливкову олію.
- З'єднайте всі овочі та посоліть за смаком. Перемішайте та заправте заправкою. Посипте горіхами.
Поради:
- Горіхи використовуйте будь-які.
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