Вітамінний салат: рецепт корисної страви

Щоб зробити смачний, корисний салат вибирайте свіжі, соковиті овочі та яблука. Для приготування страви потрібно сирі овочі натерти на тертці по-корейськи, заправити заправкою і перемішати. Такий салат ідеально підійде до м'яса чи риби.