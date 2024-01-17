Категорія
Салати
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вітамінний салат: рецепт корисної страви

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
64 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
678
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Вітамінний салат: рецепт корисної страви

Вітамінний салат / Фото: Credits

Щоб зробити смачний, корисний салат вибирайте свіжі, соковиті овочі та яблука. Для приготування страви потрібно сирі овочі натерти на тертці по-корейськи, заправити заправкою і перемішати. Такий салат ідеально підійде до м'яса чи риби.

Інгредієнти

буряк
150 г
морква
80 г
редька
70 г
яблуко зелене
1 шт.
мед
1 ч. л.
лимонний сік
1,5 ст. л.
оливкова олія
1 ст. л.
горіхи волоські
сіль
  1. Буряк, моркву, редьку та яблуко вимийте. Очистіть і натріть на тертці по-корейськи.
  2. У мисці змішайте мед, лимонний сік та оливкову олію.
  3. З'єднайте всі овочі та посоліть за смаком. Перемішайте та заправте заправкою. Посипте горіхами.

Поради:

  • Горіхи використовуйте будь-які.

Читайте також:

Такого ви ще не куштували! Солоний Наполеон з тунцем – Рецепти Сніданку з 1+1

Такого ви ще не куштували! Солоний Наполеон з тунцем – Рецепти Сніданку з 1+1

Повʼязані теми:

Наступна публікація