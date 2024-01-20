Окупанти просунулися поблизу Купʼянська - ISW

На Куп'янському напрямку ворог не припиняє ведення активних штурмових дій та здійснення інтенсивного вогневого ураження.

Російські війська просунулися на лінії Куп'янськ-Сватове на південний схід від Куп'янська.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Відео з геолокацією, опубліковане 18 січня, показує, що російські війська просунулися в лісовому масиві на схід від Табаївки (приблизно за 25 км на південний схід від Куп'янська).

Представник сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо зазначив, що останніми днями російські війська посилили атаки вздовж лінії Куп'янськ-Лиман і просуваються вперед. Російські та українські джерела повідомили про позиційні бої на північний схід від Куп'янська в районі Сіньківки та Петропавлівки та на південний схід від Куп'янська в районі Табаївки.

Українські війська нещодавно відновили обмежені позиції на лінії Куп'янськ-Сватове на південний схід від Куп'янська. На кадрах з геолокацією, опублікованих 19 січня, видно, як українські війська атакують російські позиції на схід від Берестового (трохи на південь від району Табаївка-Крохмальне та за 18 км на північний захід від Сватового), що змушує російські війська відступити далі на схід від Берестового.

Російські та українські сили повідомили, що позиційні бої тривали поблизу Сватового, особливо поблизу Берестового та Макіївки (обидва на північний захід від Сватового).

Раніше британське видання The Telegraph повідомило, що Росія нібито планує почати новий великий наступ на Куп'янськ Харківської області. В українському Головному управлінні розвідки підтвердили, що спостерігають там накопичення сил. Вже 9 січня голова Харківської ОВА заявив, що там вже спостерігається поновлення штурмів, зокрема довкола Сеньківки.

Читайте також: