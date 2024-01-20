РФ гостро відреагувала на масштабні навчання НАТО: деталі від ISW

У Кремлі намагаються переключити увагу з власної агресивної риторики та поведінки щодо НАТО, звинувачуючи Альянс у провокаціях.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Альянс днями заявив про проведення спільних навчань. У відповідь на це російське МЗС заявило, мовляв, ці навчання мають провокаційний та агресивний характер. Міністерство звинуватило НАТО у демонстрації сили на порозі РФ. Крім того, в Москві заявили, що нібито регулярно пропонували НАТО ініціативи щодо деескалації та закликала відмовитися від провокаційних дій. Крім того, Росія начебто перенесла свої військові навчання у внутрішні райони країни.

Офіційні особи країни-агресорки звинуватили НАТО у використанні навчань для провокування країн Балтії на підготовку до війни з Росією. Вони також охарактеризували вчення як "серію провокацій". На пленарному засіданні ОБСЄ 17 січня РФ повторила ці звинувачення і заявила, що навчання Альянсу на кордонах Росії та Білорусії "провокує ескалацію напруженості".

Тим часом, пов'язані з Кремлем чиновники та суб'єкти також неодноразово намагалися створити інформаційні умови для майбутніх агресивних дій проти держав-членів НАТО та їхніх сусідів. Російські навчання з радіоелектронної боротьби (РЕБ) у Калінінграді, можливо, викликали безпрецедентно високий рівень перешкод GPS у північній та центральній Польщі та південній Прибалтиці 25-27 грудня 2023-го та 10 та 16 січня 2024-го.

Як повідомлялося, НАТО мобілізує 90 тисяч солдатів для масштабних навчань Steadfast Defender. Вони триватимуть кілька місяців у Німеччині, Польщі та країнах Балтії, зокрема на кордоні з Калінінградською областю Росії, та завершаться у травні.

Нагадаємо, німецьке видання Bild повідомило про секретні документи Берліна, де описується гіпотетичний сценарій підготовки до можливого майбутнього конфлікту між НАТО та Росією.

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