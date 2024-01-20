"Ефективні та результативні": експерт про останні атаки БПЛА вглиб Росії

Удари по території Брянської та особливо Ленінградської областей РФ виділяються з поміж аналогічних атак БПЛА, які були останнім часом.

Таку думку в коментарі для OBOZ.UA висловив військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"В першу чергу треба зазначити, що нафтові бази, які стали об’єктами атаки українських дронів, є законними військовими цілями, адже забезпечують російські окупаційні війська паливно-мастильними матеріалами. Останні атаки по Брянській області, здається, вийшли більш ефективними та результативними, але насправді те, що відбулося у Ленінградській області – має набагато цікавіше значення для подальших подій. По-перше, відстань, яку подолали БПЛА значно збільшилася. Вже очевидно, що дрони українського виробництва еволюціонують. Раніше для атак долали 700-800 км, а 1000 і більше до цього не було можливості. Тепер можна говорити, що вони є. По-друге, цей БПЛА відносно дешевий у виробництві, тому може бути запущено масове виробництво. Навіть якщо ми його втрачаємо через дії ворожої ППО, то це невеликі фінансові втрати, у порівнянні з тим, що росіяни повинні будуть витратити на протиповітряні ракети. Ще один цікавий фактор – цього разу під ударом виявився важливий нафтовий вузол росіян у глибокому тилу", - сказав він.

Коваленко також зазначив, що під час цих операцій виявлено, що з ППО у росіян є проблеми.

"Це й не дивно, адже значна частина засобів малої та середньої дальності або знищена, або ж перебуває в Україні. За такого розвитку подій росіяни вимушені робити вибір, що саме прикривати. Тому й з’являються такі собі "білі плями" у їхній обороні, чим ми й будемо користуватися", - додав експерт.

Нагадаємо, 19 січня губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про атаку БПЛА на місто Клинці. За його словами, безпілотник нібито вдалося придушити за допомогою засобів РЕБ, однак під час "знищення" цілі було зафіксовано скидання боєприпасу на місцеву нафтобазу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “НАМ П*ЗДЕЦ, ЛЮДА!” Росіяни вже не мерзнуть! Хтось підірвав нафтобазу у Брянський області!

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