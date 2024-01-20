"Эффективные и результативные": эксперт о последних атаках БПЛА вглубь России

Удары по территории Брянской и особенно Ленинградской областей РФ выделяются из аналогичных атак БПЛА, которые были в последнее время.

Такое мнение высказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"В первую очередь нужно отметить, что нефтяные базы, ставшие объектами атаки украинских дронов, являются законными военными целями, ведь обеспечивают российские оккупационные войска горюче-смазочными материалами. Последние атаки по Брянской области, кажется, получились более эффективными и результативными, но на самом деле то, что произошло в Ленинградской области — имеет гораздо более интересное значение для дальнейших событий. Во-первых, расстояние, которое преодолели БПЛА значительно увеличилось. Раньше для атак преодолевали 700-800 км, а 1000 и больше до этого не было возможности. Теперь можно говорить, что они есть. Во-вторых, этот БПЛА относительно дешевый в производстве, поэтому может быть запущено массовое производство. Даже если мы его теряем из-за действий вражеской ПВО, то это небольшие финансовые потери, сравнимы с тем, что россияне должны будут потратить на противовоздушные ракеты. Еще один интересный фактор — на этот раз под ударом оказался важный нефтяной узел россиян в глубоком тылу", — сказал он.

Коваленко также отметил, что в ходе этих операций обнаружено, что у ПВО у россиян есть проблемы.

"Это и не удивительно, ведь значительная часть средств малой и средней дальности либо уничтожена, либо находится в Украине. При таком развитии событий россияне вынуждены делать выбор, что именно прикрывать. Поэтому и появляются такие "белые пятна" в их обороне", чем мы и будем пользоваться", – добавил эксперт.

Напомним, 19 января губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке БПЛА на город Клинцы. По его словам, беспилотник якобы удалось подавить с помощью средств РЭБ, однако во время "уничтожения" цели был зафиксирован сброс боеприпаса на местную нефтебазу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: “НАМ П*ЗДЕЦ, ЛЮДА!” Россияне уже не мерзнут! Кто-то взорвал нефтебазу в Брянской области!

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