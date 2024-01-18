Стало відомо, які дрони атакували нафтобазу під Санкт-Петербургом

По нафтобазі в Ленінградській області (Росія) вдарили дрони українського виробництва. Вони пролетіли понад 1200 кілометрів.

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Як наголосив Камишін, Україна вже продемонструвала здатність виготовляти БпЛА, вартість яких становить від 350 доларів. Ця техніка справді може літати на досить великі відстані.

"Це виготовлено в Україні. Так, цієї ночі ми влучили в ціль, і ця штука пролетіла рівно 1250 кілометрів цієї ночі", – сказав Камишін.

Нагадаємо, 18 січня зафіксували влучання по цілях окупантів у Ленінградській області РФ. Атака безпілотників по нафтобазі є спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони.

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