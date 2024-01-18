Куди поділись "байрактари" і де їх застосовують зараз

Турецькі БПЛА "байрактар" не зникли з фронту, однак тактика їхнього застосування в українській армії змінилася.

Популярні турецькі безпілотники Bayraktar продовжують активно використовуватися Збройними силами України і в нинішніх умовах війни з Росією. Проте зараз їх застосовують не для нанесення прямих ударів по ворожих позиціях, а з іншою метою.

Про це розповів посол України у Туреччині Василь Боднар в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

"Насправді актуальність (безпілотників Bayraktar - ред.) не зменшилася, просто є інша методика використання... На сьогодні, оскільки лінія фронту більш-менш стабільна, а система протиповітряної оборони (Росії - ред.) глибоко ешелонована, використання за прямим призначенням цих безпілотників Bayraktar для удару по ворожих силах є недоцільним, оскільки вони, як і будь-який літальний апарат, доволі вразливі для ППО. Тому їх використовують зовсім з іншими цілями", - пояснив Боднар.

Тому зараз Bayraktar виконують інші завдання в інтересах ЗСУ, деталі яких не розголошуються. Крім того, триває постачання до України не лише "байрактарів", а й певних комплектуючих, які допомагають розвитку нових видів БПЛА у Туреччині.

"Це все складає взаємодоповнюючу взаємодію у оборонно-промисловому комплексі... І, звичайно, не знімається з порядку денного будівництво заводу Bayraktar в Україні і виробництво цих безпілотників із штампом "Made in Ukraine", - резюмував посол.

Нагадаємо, у липні 2023 року в Україні розпочалось будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar. Турецька компанія Baykar отримала ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні.

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