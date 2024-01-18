Куда делись "байрактары" и где их применяют сейчас

Турецкие БПЛА "байрактар" не исчезли с фронта, однако тактика их применения в украинской армии изменилась.

Популярные турецкие беспилотники Bayraktar продолжают активно использоваться вооруженными силами Украины и в нынешних условиях войны с Россией. Однако сейчас их применяют не для нанесения прямых ударов по вражеским позициям, а в других целях.

Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар в Медиацентре Украина – Укринформ.

"На самом деле актуальность (беспилотников Bayraktar – ред.) не уменьшилась, просто есть другая методика использования... На сегодняшний день, поскольку линия фронта более или менее стабильна, а система противовоздушной обороны (России – ред.) глубоко эшелонирована, использование по прямому назначению этих" беспилотников Bayraktar для удара по вражеским силам нецелесообразно, поскольку они, как и любой летательный аппарат, достаточно уязвимы для ПВО. Поэтому их используют совсем с другими целями", — объяснил Боднар.

Поэтому сейчас Bayraktar выполняют другие задачи в интересах ВСУ, детали которых не разглашаются. Кроме того, идет поставка в Украину не только "байракторов", но и определенных комплектующих, которые помогают развитию новых видов БПЛА в Турции.

"Это все составляет взаимодополняющее взаимодействие в оборонно-промышленном комплексе... И, конечно, не снимается с повестки дня строительство завода Bayraktar в Украине и производство этих беспилотников со штампом "Made in Ukraine", — резюмировал посол.

Напомним, в июле 2023 года в Украине началось строительство завода по производству беспилотников Bayraktar. Турецкая компания Baykar получила лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине.

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