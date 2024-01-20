РФ остро отреагировала на масштабные учения НАТО: детали от ISW

В Кремле пытаются переключить внимание на свою агрессивную риторику и поведение в отношении НАТО, обвиняя Североатлантический союз в провокациях.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Альянс на днях заявил о проведении совместных учений. В ответ на это российский МИД заявил, мол, эти учения носят провокационный и агрессивный характер. Министерство обвинило НАТО в демонстрации силы на пороге РФ. Кроме того, в Москве заявили, что якобы регулярно предлагали НАТО инициативы по деэскалации и призвала отказаться от провокационных действий. Кроме того, Россия вроде бы перенесла свои военные учения во внутренние районы страны.

Официальные лица страны-агрессоры обвинили НАТО в использовании учений по провоцированию стран Балтии на подготовку к войне с Россией. Они также охарактеризовали учение как "серию провокаций". На пленарном заседании ОБСЕ 17 января РФ повторила эти обвинения и заявила, что учение Альянса на границах России и Белоруссии "провоцирует эскалацию напряженности".

Между тем, чиновники и субъекты, связанные с Кремлем, также неоднократно пытались создать информационные условия для будущих агрессивных действий против государств-членов НАТО и их соседей. Российские учения по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) в Калининграде, возможно, вызвали беспрецедентно высокий уровень помех GPS в северной и центральной Польше и южной Прибалтике 25-27 декабря 2023 года и 10 и 16 января 2024 года.

Как сообщалось, НАТО мобилизует 90 тысяч солдат для масштабных учений Steadfast Defender. Они продлятся несколько месяцев в Германии, Польше и странах Балтии, в том числе на границе с Калининградской областью России, и завершатся в мае.

Напомним, немецкое издание Bild сообщило о секретных документах Берлина, где описывается гипотетический сценарий подготовки к возможному будущему конфликту между НАТО и Россией.

Читайте также: