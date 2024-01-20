Оккупанты продвинулись вблизи Купянска — ISW

На Купянском направлении враг не прекращает ведение активных штурмовых действий и осуществление интенсивного огневого поражения.

Российские войска продвинулись на линии Купянск-Сватово к юго-востоку от Купянска.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Видео с геолокацией, опубликованное 18 января, показывает, что российские войска продвинулись в лесном массиве восточнее Табаевки (примерно в 25 км юго-восточнее Купянска).

Представитель сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо отметил, что в последние дни российские войска усилили атаки вдоль линии Купянск-Лиман и продвигаются вперед. Российские и украинские источники сообщили о позиционных боях к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и Петропавловки и к юго-востоку от Купянска в районе Табаевки.

Украинские войска недавно восстановили ограниченные позиции на линии Купянск-Сватово к юго-востоку от Купянска. На кадрах с геолокацией, опубликованных 19 января, видно, как украинские войска атакуют российские позиции к востоку от Берестового (немного к югу от района Табаевка-Крохмальное и в 18 км северо-западнее Сватового), что заставляет российские войска отступить дальше к востоку от Берестовой.

Российские и украинские силы сообщили, что позиционные бои продолжались вблизи Сватового, особенно вблизи Берестового и Макеевки (оба северо-западнее Сватового).

Ранее британское издание The Telegraph сообщило, что Россия якобы планирует начать новое большое наступление на Купянск Харьковской области. В украинском Главном управлении разведки подтвердили, что наблюдают там накопление сил. Уже 9 января глава Харьковской ОВА заявил, что там уже наблюдается возобновление штурмов, в частности вокруг Сеньковки.

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