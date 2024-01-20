В Минобороны рассказали, как должна закончиться война с РФ

Итогом войны агрессорки России против Украины должен стать отказ Кремля от ядерного оружия. Кроме того, не обойдется и без диалога Киева и Москвы.

Об этом в интервью Tagesspiegel заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

Он отмечает, что все войны в мире заканчиваются переговорами. Именно поэтому столкновение РФ и Украины не должно стать исключением. Что больше – при подписании любого документа с россиянами страна-агрессорка должна отказаться от ядерного оружия.

"Будут подписаны соглашения – с одной стороны коалицией государств, поддерживающих Украину, и Россией с другой стороны. И этот документ должен содержать пункт об отказе России от ядерного оружия, потому что это государство – угроза миру", – подчеркнул представитель украинского Минобороны.

По словам Гаврилюка, нынешняя война должна закончиться возвращением всех украинских территорий. Впрочем, необходимо будет создать механизмы, при которых РФ не нападет снова.

Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков сделал очередное заявление о "мирных" переговорах с Украиной. По его словам, "обсуждение мира в Украине без РФ не имеет смысла".

Кроме того президент-диктатор РФ Владимир Путин цинично прокомментировал отказ Украины от переговоров. Мол, Москва. была готова к диалогу, но приехал Борис Джонсон и убедил Украину не идти на этот шаг.

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