Вчені виявили новий вид доісторичних котів – фото

У них був "сильний укус" під час полювання, і вони, можливо, полювали на відносно великих тварин, ніж сучасні котячі.

Вчені виявили новий доісторичний вид котів, який жив на території сучасної Іспанії близько 15,5 мільйонів років тому.

Про це пише The Independent.

Вид котів, названий Magerifelis peignei, належав до підгрупи дрібних котів із хижацькою поведінкою, схожою на поведінку іберійських рисів, які душили "здобич середнього розміру" після укусів у горло, кажуть дослідники.

Новий вид був ідентифікований на основі викопних рештків, виявлених 2007 року на стоянці Прінсіпі Піо-2 недалеко від Мадрида в Іспанії.

Дослідники виявили залишки кісток щелепи, що добре збереглися, а також всі зуби, крім різців.

Доісторичний кіт Magerifelis peignei / Ілюстрація: J. Gamarra/Journal of Vertebrate Paleontology

Представники сімейства котячих середнього розміру жили в епоху середнього міоцену і, можливо, "сильно кусалися під час полювання", кажуть вчені.

"Ці коти могли полювати на відносно більшу здобич, ніж здобич котів, що нині живуть, такого ж розміру", — пишуть дослідники.

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Вчені помітили, що деякі з особливостей кішки в порівнянні з іншими котячими на той час – це менший другий нижній молярний зуб і відносно менше нижнє ікло.

За словами дослідників, це відкриття розширює розуміння різноманітності та еволюції котів у цей період доісторичної Європи.

Нагадаємо, учені виявили новий вид тиранозавра. Він важив 10 тонн.

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