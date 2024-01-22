Зведення Генштабу: основні події на фронті за добу

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби, 22 січня, на фронті відбулось 53 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 41 авіаційний удари, здійснив 28 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Внаслідок російських атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Росіяни активно застосовують авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводять штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Гранів, Григорівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 50 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку відбито 4 атаки біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Піщаного Харківської області та Новоєгорівки Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів.

На Лиманському напрямку відбито атаку ворога в районі Тернів Донецької області та ще 4 атаки неподалік Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області, де противник намагався прорвати оборону наших військ. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Роздолівки Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку відбито 7 атак поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Кліщіївка, Біла Гора, Майорське Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Авдіївському напрямку відбито 9 атак окупантів в районах Степового, Авдіївки та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Водяного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 16 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районі Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Старомайорського Донецької області та Новодарівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку відбито атаку ворога неподалік Роботиного Запорізької області, де окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

Український військовий на одному з напрямків / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області, райони населених пунктів Шляхове, Берислав, Антонівка Херсонської області та Солончаки, Чорноморка Миколаївської області. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню районів населених пунктів Іванівка, Понятівка, Янтарне, Берегове, Велетенське Херсонської області.

Плацдарм на лівому березі

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 1 безуспішний штурм позицій українських військ.

Удари у відповідь

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 пункту управління, 1 артилерійському засобу та 1 радіолокаційній станції противника.

Раніше повідомлялося, що втрати РФ під Авдіївкою вдесятеро більші, ніж у ЗСУ.

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