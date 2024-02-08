Росіяни шукають майбутніх операторів дронів на ТОТ: що відомо

У Маріуполі росіяни відкрили центр підготовки операторів дронів. Мешканців захоплених регіонів Донбасу закликають проходити курси, щоб потім підписати контракт з армією РФ.

Про це пише ЦНС.

"Таким чином ворог вкотре порушує міжнародне право, яке забороняє вербування населення окупованих територій на війну проти Батьківщини", – наголосили у підпіллі.

Там вчергове наголошують: всі інструктори та учасники курсів автоматично стають законними цілями для Сил оборони України. Саме тому не варто долучатися до ініціативи ворога, щоб не стати жертвою його божевільних прагнень.

Раніше йшлося про те, що на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують розгортати мілітаристичні осередки для українських дітей. Створення такого "клубу" вже анонсували гауляйтери на Запоріжжі.

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