Росія двічі завдала по Авдіївці ракетних ударів: загинула жінка

Мешканців Авдіївки, яких там залишається понад 900, закликають евакуюватися.

Ще одна людина загинула від рук росіян в Авдіївці.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Сьогодні вдень росіяни двічі завдали по місту ракетних ударів — загинула 72-річна жінка, пошкоджено два будинки", – розповів він.

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Філашкін зазначив, що в Авдіївці досі залишаються понад 900 жителів – кожен із них щодня наражає себе на смертельну небезпеку.

"Закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь", – наголосив очільник Донецької ОВА.

Нагадаємо, в Авдіївці тривають бої фактично в районі забудови. Однак, як зазначив військовий експерт Олександр Мусієнко, про окупацію міста говорити зарано.

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