Анна Трінчер розкритикувала поведінку українців за кордоном

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер обурилася поведінкою українців за кордоном.

До слова, виконавиця нещодавно повернулася з Балі. У своєму Instagram артистка поділилася, що за кордоном запримітила неприємну закономірність в поведінці українців. Співачка звернула увагу, що чимало її співгромадян, попри розв'язану Росією війну в Україні, товаришують з росіянами та допомагають їм.

Анну Трінчер це неабияк обурило, адже країна-агресорка Росія щодня вороже обстрілює українські землі та вбиває невинних людей. Артистка переконана, що просто неприпустимо товаришувати з громадянами тієї країни, яка вороже вторглася до України та натворила тут чимало лиха.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"От що хочеться сказати стосовно українців за кордоном. Українці за кордоном легітимізують росіян. Вони з ними спілкуються, допомагають, дружать з ними, працюють, сплять, будують стосунки. Потім, повертаючись додому, отримують у свої домівки російські ракети. Отака сувора правда. Сподіваюся, хтось подивиться, знайде в своїй розповіді себе і зробить висновки", - обурилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Злата Огнєвіч критикувала тих українців, які продовжують споживати російський контент. Виконавиця нагадала, що з кожного прослуховування російський артист отримує заробіток, певний відсоток з якого потім йде на податки, які в тому числі витрачаються на ведення війни проти України.

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