Арахамия заявила о рисках прорыва фронта в случае срыва мобилизации

Военные на фронте нуждаются в пополнении, чтобы сдерживать врага.

Если проведение мобилизации будет сорвано, может угрожать прорывом фронта, поскольку некоторые бригады уже потеряли до 60% личного состава.

Об этом в эфире " 1+1 " заявил глава фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия.

Он отметил, что военные на фронте нуждаются в пополнении, чтобы сдерживать врага.

"Мы все понимаем, что есть все же вопросы некомплектности бригад. Есть бригады, у которых, к сожалению, есть уже 60% некомплекта. Давайте просто тогда бросим ребят на передовой, давайте никого не трогать, там ребята сами пусть разбираются. Да не будет. Тогда могут быть риски прорыва фронта, может все случиться. Поэтому мы должны это сделать, просто сделать наименее сложным способом", — сказал он.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Кабмин разрешил территориальным центрам комплектования и соцподдержки (ТЦК) работать круглосуточно, чтобы избавиться от разрыва с событиями на фронте.

Кроме того, мы ранее информировали, что многодетный 37-летний отец из Ровно уговаривал территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) мобилизовать его.

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