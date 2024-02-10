Сенат США підтримав початок обговорення законопроєкту про допомогу Україні

Сенат Сполучених Штатів проголосував за початок дебатів щодо законопроєкту про допомогу в розмірі $95 мільярдів для України, Ізраїлю та Тайваню.

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Голосування відбулося в ніч проти суботи за київським часом, передає Укрінформ.

У повідомленні вказується, що ініціативу підтримали 64 законодавці, 19 висловилися проти. Ще 17 сенаторів не брали участі у голосуванні. Для ухвалення рішення було необхідно було щонайменше 60 голосів сенаторів.

Видання повідомляє, що процес розгляду й ухвалення законопроєкту в Сенаті перейшов у наступну фазу, коли законодавці можуть пропонувати поправки та проводити дебати навколо них.

Лідер демократичної більшості Чак Шумер звернувся до республіканців з закликом продемонструвати конструктивний підхід у подальшому процесі.

"Я маю сподівання, що наші колеги-республіканці зможуть працювати з нами, щоб досягти згоди стосовно поправок, аби ми могли швидше просувати цей законопроєкт", - наголосив Шумер.

Він додав, що демократи готові розглядати "слушні й виправдані поправки" та зауважив, що робота Сенату триватиме, допоки не буде зроблено все.

Сенатори будуть працювати над законопроєктом протягом вихідних.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пані посол України в США Маркарова заявила, що Україні критично бракує військової техніки, закінчуються ракети.

Крім того, ми раніше інформували, що у США наразі достатньо коштів для навчання українських пілотів на F-16.

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