Що чекає на фронт в Україні без допомоги США: похмурий прогноз New York Times

На думку аналітиків, у разі відсутності американської допомоги українська армія не буде раптово розгромлена, "але деградація її сил буде невблаганною"

Американські аналітики The New York Times вважають, що без допомоги США Україна зможе протриматися якусь частину поточного року. Раптової поразки не буде, але ЗСУ почнуть поступово програвати і здавати позиції.

Допомога США була критично важливою для України у відбитті російської агресії. Сполучені Штати надали приблизно половину іноземної військової допомоги арсеналу України, приблизно 47 мільярдів доларів.

На думку аналітиків, у разі відсутності американської допомоги українська армія не буде раптово розгромлена, "але деградація її сил буде невблаганною". Європейські країни не мають запасів зброї та боєприпасів на американському рівні, і навряд чи зможуть заповнити цю прогалину, кажуть військові аналітики.

Майкл Кофман, експерт з Росії Фонду Карнегі у Вашингтоні, сказав: "Україна могла б фактично протриматися деяку частину цього року без додаткової американської військової допомоги. Але з часом не буде перспектив відновити армію, і вони почнуть повільно втрачати (позиції. – Ред.).

За його словами, відсутність подальшої американської допомоги вкаже на сувору, негативну траєкторію розвитку подій у другій половині цього року.

У NYT зауважують, що вперше від початку вторгнення, Україна не стикалася з таким хитким моментом у війні.

"Росія, підсилена зброєю з Ірану та Північної Кореї, атакує міста та села майже по всій лінії фронту на сході. Президент України Володимир Зеленський готує перетрус у цивільному та військовому керівництві, який може усунути популярного командувача", – йдеться у статті.

Зменшення рівня допомоги, кажуть чиновники та військові, впливає на Україну на полі бою, де Росія використовує свою перевагу в артилерії та особовому складі, щоб зменшити обороноздатність ЗСУ.

У найзапекліших боях за Авдіївку співвідношення вогню російської та української артилерії становить п’ять до одного, кажуть українські командири у розмові з журналістами.

"Україна певною мірою спричинилася до своїх бід. Корупція, яка вже давно є проблемою в країні, викачує мільйони на придбання поставок та в інших сферах. Пан Зеленський часом перегравав, лаючи союзників за недостатню підтримку, викликаючи докори.

На полі бою українські військові лідери проігнорували поради Сполучених Штатів зосередити свій контрнаступ в одному конкретному регіоні. Натомість вони поширили атаки і не змогли досягти прориву, незважаючи на місяці спроб", – розмірковують у New York Times.

Командувач Силами територіальної оборони України генерал Анатолій Баргилевич заявив, що все ще очікує на американську військову допомогу.

"Але як би не склалося, українські військові будуть продовжувати нашу боротьбу. У нас немає іншого вибору, крім боротьби з цим ворогом", – підсумував він.

Нагадаємо, 16 листопада 2023 року президент США Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет, який не передбачає допомоги Україні.

Президент Байден запросив у Конгресу США $61 млрд на допомогу Україні, але Конгрес США пішов на канікули, не ухваливши допомогу Україні.

Представник Держдепу Метью Міллер заявив, що США не надаватимуть Україні військову допомогу на тому рівні, як це було в 2022-2023 роках, але це не означає припинення американської підтримки.

Вчора, 7 лютого, Сенат США провалив голосування про допомогу Україні.

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