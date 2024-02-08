На "виборах Путіна" будуть ще три кандидати: кого допустив Кремль

Це найнижчий рівень конкуренції для російського диктатора на виборах за його участю від 2000 року.

В Росії оголосили всіх кандидатів у президенти на виборах у березні 2024 року. Окрім чинного президента РФ Володимира Путіна, у бюлетенях будуть імена ще трьох кандидатів.

Про це повідомляють російські медіа стало за результатами засідання ЦВК 8 лютого.

Окрім Путіна, на посаду президента Росії претендуватимуть очільник партії ЛДПР Леонід Слуцький, віцеспікер Держдуми, член партії "Нові люди" Владислав Даванков та депутат Держдуми (фракція КПРФ) Микола Харитонов.

Водночас Центрвиборчком відмовив у реєстрації двом претендентам. Йдеться про висуванця від партії "Громадянська ініціатива", єдиного "антивоєнного" кандидата Бориса Надєждіна та очільника партії "Комуністи Росії" Сергія Малинковича.

Як стверджують російські пропагандистські ЗМІ, у ЦВК перевірили 60 тис. підписів на підтримку Надєждіна, з яких 9147 були визнані недійсними. Окрім того, повідомляється, що 11 з цих людей начебто взагалі померли. Таку ж причину відмови оголосили і Малинковичу, в якого недійсними визнано 8 979 підписів.

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Зауважимо, що для внесення кандидата до виборчого бюлетеня на президентських виборах в РФ забракованими мають бути не більше 5% (з 60 тис.) підписів громадян, які підтримали ту чи іншу людину.

"Тут нема чого коментувати, ЦВК слідує чітко тим правилам, які встановлені для кандидатів", – прокоментував рішення спікер президента Росії Дмитро Пєсков.

Як заявив Надєждін, він оскаржить відмову у реєстрації кандидатом у президенти у Верховному суді РФ. На його плани відреагувала очільниця ЦВК Елла Памфілова, яка закликала політика "не стрибати з партії в партію", а створити свою і користуватися своєю підтримкою.

Нагадаємо, Рада федерації Росії призначила вибори президента на 17 березня 2024 року.

Російський Центрвиборчком ще в січні зареєстрував Путіна кандидатом у президенти РФ.

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