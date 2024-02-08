На "выборах Путина" будут еще три кандидата: кого допустил Кремль

Это самый низкий уровень конкуренции для российского диктатора на выборах с его участием с 2000 года.

В России объявили всех кандидатов в президенты на выборах в марте 2024 года. Кроме действующего президента РФ Владимира Путина, в бюллетенях будут имена еще трех кандидатов.

Об этом сообщают российские медиа по результатам заседания ЦИК 8 февраля.

Кроме Путина, на пост президента России будут претендовать глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков и депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов.

В то же время Центризбирком отказал в регистрации двум претендентам. Речь идет о выдвиженце от партии "Гражданская инициатива", едином "антивенном" кандидате Борисе Надеждине и главе партии "Коммунисты России" Сергее Малинковиче.

Как утверждают российские пропагандистские СМИ, в ЦИКе проверили 60 тыс. подписей в поддержку Надеждина, из которых 9147 были признаны недействительными. Кроме того, сообщается, что 11 из этих людей якобы вообще умерли. Такую же причину отказа объявили и Малинковичу, у которого недействительными признано 8 979 подписей.

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Заметим, что для внесения кандидата в избирательный бюллетень на президентских выборах в РФ забракованными должны быть не более 5% (из 60 тыс.) подписей граждан, поддержавших того или иного человека.

"Здесь нечего комментировать, ЦИК следует четко тем правилам, которые установлены для кандидатов", – прокомментировал решение спикер президента России Дмитрий Песков.

Как заявил Надеждин, он обжалует отказ в регистрации кандидатом в президенты в Верховном суде РФ. На его планы отреагировала глава ЦИК Элла Памфилова, призвавшая политика "не прыгать из партии в партию", а создать свою и пользоваться своей поддержкой.

Напомним, Совет федерации России назначил выборы президента на 17 марта 2024 года.

Российский Центризбирком еще в январе зарегистрировал Путина кандидатом в президенты РФ.

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