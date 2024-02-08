Чи з'явиться у "Дії" військовий квиток: Федоров відповів

За його словами, питання запровадження електронного військового квитка все ще опрацьовується.

В Україні Міністерство цифрової трансформації працює над тим, щоб запровадити електронний військовий квиток у застосунок “Дія”. Проте самого військового квитка в застосунку, ймовірно, не буде.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише Forbes.

“Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити. Скажімо так, це може бути військовий квиток в “Дії”. Проте, найімовірніше, його не буде. Зараз ми працюємо над цим проєктом окремо”, – наголосив Михайло Федоров.

За його словами, питання запровадження електронного військового квитка все ще опрацьовується.

Додамо, що новий порядок узяття на військовий облік 30 грудня затвердив Кабмін. Він вже набув чинності. Згідно з ним, вставати на військовий облік необхідно з 16 років. Зробити це можна буде у військкоматі або через електронний кабінет.

Нагадаємо, що невдовзі в Україні з'явиться можливість одружитися без фізичної присутності. "Онлайншлюб" буде доступний у "Дії".