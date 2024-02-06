Українці зможуть одружуватися у "Дії": деталі від Федорова

Послуга є абсолютно унікальною.
Невдовзі в Україні з'явиться можливість одружитися без фізичної присутності. "Онлайншлюб" буде доступний у "Дії".
Про це в ефірі телемарафону сказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Можна буде просто одружитися у "Дії" по відео. Це буде досить технологічно. Я не буду робити спойлери, але там буде багато цікавих елементів цього процесу. І це буде унікально для всього світу", – розповів він.
Послуга дозволить нашим військовим одружуватися на дистанції. Це дуже важливий крок.
Раніше Федоров пожартував з приводу повісток у "Дії".
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