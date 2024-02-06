Украинцы смогут жениться в "Дие": детали от Федорова

Вскоре у Украины появится возможность жениться без физического присутствия. "Онлайнбрак" будет доступен в "Дие".

Об этом в эфире телемарафона сказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Можно будет просто жениться в "Дие" по видео. Это будет достаточно технологично. Я не буду делать спойлеры, но там будет много интересных элементов этого процесса. И это будет уникально для всего мира", – рассказал он.

Услуга позволит нашим военным жениться на дистанции. Это очень важный шаг.

Ранее Федоров пошутил по поводу повесток в "Дие".

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