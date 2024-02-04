Почему произошел сбой в приложении "Дія": в Минцифре объяснили

Сбой произошел из-за перегрузки во время голосования. Хакеры здесь ни при чем.

Во время трансляции финала национального отбора на "Евровидение" 2024 года произошел сбой в приложении "Дія" в связи с перегрузкой. Это произошло в момент, когда открылось голосование за песню, представляющую Украину на песенном конкурсе в Швеции.

В Министерстве цифровой трансформации заявили, что к сбою в "Дії" во время голосования за победителя нацотбора на "Евровидение-2024" не причастны киберпреступники.

Об этом в комментарии hromadske сказала коммуникационер Минцифры Олеся Лисовская.

По ее словам, причина сбоя — в чрезмерном количестве запросов от желающих проголосовать, с чем система не справилась.

Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, что во время голосования зафиксировали рекордное количество пользователей за всю историю проекта. В секунду украинцы делали 15 тысяч запросов (в то время как в прошлом году было всего 800 запросов в секунду). Поэтому возникла огромная очередь.

Напомним:

После начала голосования за победителя Нацотбора-2024 вечером, 3 февраля, пользователи социальных сетей начали сообщать, что при входе в приложение "Дія" появляется сообщение "К сожалению, произошла ошибка".

В приложении сообщили, что "Дії" нужно время, "чтобы оправиться от такого количества посетителей".

В 21:29 "Дія" сообщила, что голосование будет продлено, чтобы все успели отдать голос за фаворита Нацотбора Евровидения-2024.

В 22:30 ведущие сообщили в прямом эфире, что специалисты Минцифры еще работают над возобновлением работы приложения и имя победителя сегодня не будет известно.

В воскресенье, 4 февраля, в 19:05 планируется закрыть линии для голосования и объявить результаты Нацотбора.

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