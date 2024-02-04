Зачем КНДР отдает ракеты России: военный эксперт объяснил

По его мнению, Россия скорее всего испытывает корейские ракеты на пригодность их применения.

Россия использовала для массированного воздушного удара по Украине ракеты из Северной Кореи. По словам военного эксперта Олега Жданова, Китай может поставлять компоненты для этих ракет.

В комментарии сайту ТСН.ua он предположил, что Северная Корея предоставляет ракеты Российской Федерации ракеты по требованию Китая.

“Потому что Северная Корея, ее лидер Ким Чин Ын, заявляет, что они готовятся к войне. Отдают приказы в прямом эфире и военно-промышленному комплексу, и армии своей страны, чтобы они готовились к войне. Заявляет, что Северная Корея не будет избегать войны с Южной Кореей, а будет использовать любой шанс начать эту войну и победить в ней. И тут он отдает ракеты и боеприпасы – миллион снарядов уже отдал, сейчас ракеты отдает. Я думаю, что только под гарантии Китая, что он либо поставит вместо них свои собственные ракеты, либо предоставит все необходимое, чтобы восстановить их наличие в самой Северной Корее", — говорит военный эксперт.

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Мы не можем оценить или прогнозировать сколько ракет КНДР передала или планирует передать России, рассказал Олег Жданов.

“Можем только гадать на кофейной гуще. Что касается способа передачи, напомню, что у Северной Кореи есть маленький общий кусочек границы с Российской Федерацией — там есть железная дорога. Они могут возить сколько угодно. На сегодняшний день, по данным британской разведки, военно-техническое имущество передается в основном морским путем. Они загружают на морские суда и везут в Российскую Федерацию", – говорит военный эксперт.

По его мнению, Россия скорее всего испытывает корейские ракеты на пригодность их применения для Вооруженных сил.

"Если Россия договорится с Китаем, то будет дана команда, и Северная Корея может дать 10-20-100 ракет – трудно представить, сколько их", – рассказал Олег Жданов.

Напомним, президент России Владимир Путин угрожает новым наступлением Украины. Он заявил, что собирается "демилитаризировать" ее на такое расстояние, чтобы до РФ не доставало дальнобойное оружие.

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