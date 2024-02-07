Сенат США провалив голосування про допомогу Україні

У середу, 7 лютого, Сенат США не зміг проголосувати законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю в пакеті із заходами для захисту кордонів з Мексикою.

Про це стало відомо із трансляції засідання верхньої палати Конгресу США.

Законопроєкт не отримав достатньої кількості голосів у Сенаті. Провальне голосування прогнозували ще вчора, 6 лютого, оскільки його відмовилися підтримувати республіканці.

Як повідомляє CNN, голосування було 49 проти 50. Для проходження законопроєкту потрібно було щонайменше 60 голосів.

Республіканці в Сенаті заблокували його через спротив колишнього президента Дональда Трампа та верхівки республіканців у Палаті представників.

Президент Джо Байден різко розкритикував республіканців у Конгресі після провального голосування.

Байден сказав, що "ніколи не думав, що побачить щось подібне" на Капітолійському пагорбі, і звинуватив свого опонента, колишнього президента Дональда Трампа в тому, що він телефонував і "погрожував" законодавцям "відплатою", якщо вони підтримають пакет.

Тепер Сенат проводить процедурне голосування, щоб почати процес обговорення пакету іноземної допомоги без положень про безпеку кордону. Це дасть гроші Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Для успіху цього голосування потрібна лише проста більшість. Але для цього зрештою знадобиться ще одне голосування, щоб подолати поріг у 60 голосів.

Хоча Сенат може отримати просту більшість під час цього першого голосування, незрозуміло, чи отримає палата зрештою 60 голосів, оскільки республіканці вимагають згоди на розгляд їхніх поправок до основного законопроекту.

Нагадаємо, у вівторок, 6 лютого, Палата представників Конгресу США відхилила запропонований республіканцями законопроєкт про виділення Ізраїлю 17,6 мільярда доларів, оскільки демократи заявили, що хочуть проголосувати за ширший захід, який також передбачатиме допомогу Україні, міжнародне гуманітарне фінансування та нові гроші для безпеки кордонів.