Сенат США провалил голосование о помощи Украине

В среду, 7 февраля, Сенат США не смог проголосовать законопроект о помощи Украине и Израилю в пакете с мерами по защите границ с Мексикой.

Об этом стало известно изтрансляции заседания верхней палаты Конгресса США.

Законопроект не получил достаточного количества голосов в Сенате. Провальное голосование прогнозировали еще вчера, 6 февраля, поскольку его отказались поддерживать республиканцы.

Как сообщает CNN, голосование было 49 против 50. Для прохождения законопроекта требовалось не менее 60 голосов.

Республиканцы в Сенате заблокировали его из-за сопротивления бывшего президента Дональда Трампа и верхушки республиканцев в Палате представителей.

Президент Джо Байден подверг резкой критике республиканцев в Конгрессе после провального голосования.

Байден сказал, что "никогда не думал, что увидит что-то подобное" на Капитолийском холме, и обвинил своего оппонента, бывшего президента Дональда Трампа в том, что он звонил по телефону и "угрожал" законодателям "возмездием", если они поддержат пакет.

Теперь Сенат проводит процедурное голосование, чтобы начать обсуждение пакета иностранной помощи без положений о безопасности границы. Это даст деньги Украине, Израилю и Тайваню.

Для успеха этого голосования нужно только простое большинство. Но для этого, в конце концов, понадобится еще одно голосование, чтобы преодолеть порог в 60 голосов.

Хотя Сенат может получить простое большинство во время этого первого голосования, неясно, получит ли палата в конце концов 60 голосов, поскольку республиканцы требуют согласия на рассмотрение их поправок к основному законопроекту.

Напомним, во вторник, 6 февраля, Палата представителей Конгресса США отклонила предложенный республиканцами законопроект о выделении Израиля 17,6 миллиарда долларов, поскольку демократы заявили, что хотят проголосовать за более широкие меры, которые также будет предусматривать помощь Украине, международное гуманитарное финансирование и новые деньги для безопасности границ.

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