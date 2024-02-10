Удар по Харкову: рятувальники виявили тіло загиблої людини

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, тому кількість постраждалих може збільшуватися.

В результаті удару по Харкову загинула одна людина, тіло якої виявили під час проведення рятувальних робіт.

Про це інформує Telegram-канал Харківської обласної прокуратури.

"Виявлено тіло однієї загиблої людини", - повідомили у прокуратурі.

Голова обласного відомства Олександр Фільчаков заявив, що наразі продовжуються пошуково-рятувальні роботи, тому кількість постраждалих може збільшуватися.

Внаслідок атаки БпЛА зруйнований об'єкт критичної інфраструктури, виникла масштабна пожежа.

"Зруйновані понад 15 житлових будинків. На цьому критичному об'єкті була велика кількість палива, тому такі жахливі наслідки пожежі", — сказав Фільчаков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 10 лютого запустили по Україні кілька груп ударних БпЛА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пізно ввечері 9 лютого російські окупанти знову атакували Харків.

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