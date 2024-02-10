Астрологічний прогноз на 10 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна рада дня: можна – і потрібно – планувати нові справи, а ось від їхньої реалізації необхідно відмовитись: сил – як фізичних, так і моральних – на це не вистачить.

Символ дня: Третє око.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: червоний, карміновий.

Щасливі камені дня: діамант, кришталь.

За яку частину тіла відповідає: головний мозок.

Хвороби дня: є ризик підхопити інфекцію, яка триватиме довго – організм зараз не має сил для боротьби з нею. Від хірургічних операцій та відвідування стоматолога краще відмовитися.

Харчування дня: через ймовірні проблеми зі ШКТ необхідно виключити з раціону їжу, яка подразнює шлунок і кишківник: гаряче, солоне, перчене, копчене, а також продукти бродіння.

Стрижка дня: для стрижки день не підходить категорично.

Дачні роботи: сіяти насіння на розсаду небажано.

Магія та містика дня: можна знімати пороблення та прокляття, «заряджати» талісмани та обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі за умови їхнього позитивного сюжету надають організму сил та покращують настрій.

Табу дня: не можна будувати недобрі плани і навіть у думках бажати будь-кому зла.

Цитата дня: «Стояти на своєму часто означає виявляти впертість. Здатність до розумних поступок – свідчення здорового глузду» (Джейн Остін).

Читайте також: