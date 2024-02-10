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Астрологический прогноз на 10 февраля

Астрологический прогноз на 10 февраля

Третий глаз - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно – и нужно – планировать новые дела, а вот от их реализации необходимо отказаться: сил – как физических, так и моральных – на это не хватит. 

Символ дня: Третий глаз. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: красный, алый, карминовый, пунцовый, багряный. 

Счастливые камни дня: бриллиант, горный хрусталь. 

За какую часть тела отвечает: головной мозг. 

Болезни дня: есть риск подхватить инфекцию, которая будет длиться долго – у организма сейчас нет сил для борьбы с ней. От хирургических операций и посещения стоматолога лучше оказаться. 

Питание дня: из-за вероятных проблем с ЖКТ необходимо исключить из рациона пищу, которая раздражает желудок и кишечник: горячее, соленое, перченое, копченое, а также продукты брожения. 

Стрижка дня: для стрижки день не подходит категорически. 

Дачные работы дня: сеять семена на рассаду нежелательно. 

Магия и мистика дня: можно снимать порчу и проклятия, «заряжать» талисманы и обереги. 

Сны дня: сны нынешней ночи при условии их позитивного сюжета придают организму сил и улучшают настроение. 

Табу дня: нельзя строить недобрые планы и даже в мыслях желать кому-либо зла. 

Цитата дня: «Стоять на своем часто значит проявлять упрямство. Способность к разумным уступка – свидетельство здравого смысла» (Джейн Остин). 

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