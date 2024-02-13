Сирський вперше прокоментував ситуацію на фронті

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський розповів про зміну тактики української армії у війні з Росією.

Ситуація на фронті в Україні нині дуже складна. Україна перейшла до оборони, аби виснажити військовий потенціал Росії.

Про це новопризначений Головком ЗСУ Олександр Сирський розповів в інтерв'ю для ZDF.

"Ситуацію на даний час можна оцінити як складну. Тобто противник зараз наступає фактично по всій лінії фронту, а ми перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції. І мета нашої оборонної операції – це виснажити сили противника, нанести йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги в технічному плані, в плані використання безпілотної авіації, засобів радіоелектронної боротьби, утримуванні підготовлених рубежів оборони", - розповів він.

Нагадаємо, раніше новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ. Він подякував побратимам і посестрам, з якими служив у лавах Сухопутних військ, та зробив заяву про порядок денний на новій посаді.

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