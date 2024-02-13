Сырский впервые прокомментировал ситуацию на фронте

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский рассказал об изменении тактики украинской армии в войне с Россией.

Ситуация на фронте в Украине сейчас очень сложная. Украина перешла к обороне, чтобы истощить военный потенциал России.

Об этом новоназначенный Главком ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью для ZDF.

"Ситуацию в настоящее время можно оценить как сложную. То есть противник сейчас наступает фактически по всей линии фронта, а мы перешли от наступательных действий к ведению оборонной операции. И цель нашей оборонной операции – это истощить силы противника, нанести ему максимальные потери, используя наши укрепления, наши преимущества в техническом плане, в плане использования беспилотной авиации, средств радиоэлектронной борьбы, содержании подготовленных рубежей обороны", — рассказал он.

Напомним, ранее новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ. Он поблагодарил побратимов и сестер, с которыми служил в рядах Сухопутных войск, и сделал заявление о повестке дня на новой должности.

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