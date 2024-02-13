Сырский сравнил потери РФ и Украины на войне

Александр Сырский рассказал о потерях врага и ВСУ.

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сравнил потери России и Украины на войне.

Об этом он рассказал в интервью изданию ZDF.

По его словам, армия России несет намного больше потерь в живой силе, чем Вооруженные силы Украины.

"Их потери особенно у погибших в 7-8 раз, по последним данным, преобладают наши потери", – прокомментировал Сырский.

Президент Владимир Зеленский 8 февраля назначил новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины генерала Александра. Сырского.

Напомним, военный эксперт объяснил, что может измениться на фронте при Сырском.

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