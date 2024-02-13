Сирський порівняв втрати РФ та України на війні

Олександр Сирський розповів про втрати ворога та ЗСУ.

Новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський порівняв втрати Росії та України на війні.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню ZDF.

За його словами, армія Росії зазнає набагато більше втрат у живій силі, ніж Збройні сили України.

"Їхні втрати особливо в загиблих в 7-8 разів, за останніми даними, переважають наші втрати", - прокоментував Сирський.

Президент Вололодимир Зеленський 8 лютого призначив новим головнокомандувачем Збройних сил України генерала Олександра. Сирського.

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, що може змінитися на фронті за Сирського.

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