Європа повинна стати нас тільки сильною, щоб ніхто не хотів з нею змагатися.

Про це заявив голова найбільшої фракції Європарламенту Манфред Вебер, пише "Bild".

Тема власного ядерного озброєння в Європі стане однією з ключових на Мюнхенській конференції з безпеки, яка розпочнеться у п'ятницю, 16 лютого.

"Найбільша обіцянка Європи — жити разом у світі. Якщо говорити конкретно, то Європа має стати настільки сильною у військовому відношенні, щоб ніхто не хотів з нами змагатися" — заявив Манфред Вебер.

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В цілому Вебер виступає за створення системи загальноєвропейської оборони.

"Нам потрібен як мінімум єдиний ринок військової техніки, європейські стандарти, наприклад, для танків та безпілотників, та загальні правила експорту. Ми зекономимо мільярди, якщо нарешті будемо працювати разом над обороною. Не допустимо що ми, ЄС, навіть не можемо поставити Україні обіцяний мільйон снарядів, тоді як Північна Корея може постачати їх Росії. Це означає, що нам потрібне стримування. Стримування включає ядерну зброю", — вважає він.

Тим часом в адміністрації президента-диктатора РФ заявили, якщо російські активи за кордоном будуть конфісковані, то Москва переслідуватиме всіх відповідальних за це.

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