У Маріуполі хочуть створити "алею вбивць": що відомо

Маріупольці жили своїм спокійним життям, поки росіяни не прийшли їх "визволяти".

Так званий "мер" тимчасово окупованого Маріуполя Олег Моргун отримав пропозицію від матері одного з учасників блокади міста облаштувати "алею слави". Жінка запропонувала виділити окреме місце для поховання "героїв сво". Пропозицію, каже окупаційний керівник, буде розглянуто.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Окупанти роблять все, щоб героїзувати вбивць, які знищували Маріуполь та вбивали його мирних жителів. У місті створюють мурали, памʼятні дошки на стінах шкіл із загарбниками", – наголошують у міськраді.

Усі добре знають, що Маріуполь був мирним українським містом, поки туди не прийшли російські окупанти. Вони майже три місяці тримали маріупольців у блокаді, вбили десятки тисяч мирних людей та зрівняли із землею понад 2 000 житлових будинків.

Нагадаємо, віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін цинічно заявив, що на початок лютого 2024 року майже всі багатоквартирні будинки Маріуполя були відновлені. Натомість маріупольці стверджують: усе зовсім не так.

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