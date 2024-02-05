На військовій техніці окупантів помітили нові позначки

Раніше такого маркування не було помічено.

Дві нові позначки на військовій техніці російських загарбників зафіксовані, зокрема, у Маріуполі. Що вони означають, достеменно невідомо.

Про це повідомив у Telegram радник Маріупольського міського очільника Петро Андрющенко.

"Трикутник в трикутнику. Зафіксовано на техніці, що рухалась в бік Лівобережжя та Новоазовська з Бердянського напряму. Місце базування - новий полігон на північний - схід від Маріуполя в Новоазовськом районі. Х в квадраті. Зафіксовано на техніці, яка рухалась з Новоазовського напряму через Маріуполь в бік Бердянського напрямку. Вірогідно - новий підрозділ, який формується на ділянці від Бердянська до Приморського", - написав він.

Окупанти використовують нові позначки на техніці / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

"Поява нових позначок/міркувань окупантів підтверджує наші твердження про формування саме нових, а не доукомплектування старих підрозділ. Що в свою чергу знову підтверджує, що в росіян немає проблеми з вербуванням/ мобілізацією", - написав він.

За його даними, основна частина резервів, які було сфромовано на північний-захід від Маріуполя перекинуті на ділянку фронту Вугледар - Мар’їнка. Штурмові підрозділи, марковані V в квадраті перекинуто на північ Донецької області, на їх місце заведено підрозділи, марковані Z в квадраті. Триває їх підготовка на всіх полігонах від Маріуполя до Бердянська.

Символи Z та V на техніці росіян: що вони означають

З початком повномасштабної війни Росії проти України окупанти почали наносити дивні символи на свою військову техніку - Z та V.

Як пояснювали у Генштабі ЗСУ, латинські літери означають регіон, з якого ведеться наступ, чи призначення підрозділу:

Z – східні сили РФ

Z, обведена квадратом – сили РФ з окупованого Криму

О – сили з території Білорусі

V – морська піхота

Х – чеченці (кадирівці)

А – сили спецпризначення (СОБР, АЛЬФА)

Як ці символи пояснюють у РФ

На офіційній сторінці Міноборони РФ в Instagram пропонують своє пояснення символів Z та V. Там кажуть, що ці літери означають: "Zа перемогу" ("Zа победу") і "Сила V правді" ("Сила V правде") й "Завдання буде виконано" ("Задача будет выполнена").

На військовій техніці окупантів помітили нові позначки

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