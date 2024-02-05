"Війна може прийти і до Європи": Зеленський про амбіції Путіна

Президент ще раз наголосив, що РФ не збирається зупинятися.

Україна не може дозволити Росії виграти цю війну, хоча український народ стомився воювати та хоче миру. Про те, щоб здатися та перестати боротися, ніхто не думає.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу RaiTV.

Зі слів президента, Росія не зупиниться – це вже потрібно усвідомлювати.

"Війна може прийти до вас, тому що ми маємо справу з Путіним. А коли вона прийде, то ніхто не буде готовий, європейські армії не готові. Це буде шок. Де гарантія, що НАТО оперативно відреагує? Хто її має? Ніхто", – пояснив глава держави.

Зеленський відповів також на запитання про нібито втому інших держав від України.

"Україна сьогодні інша, ближча до Європи. Україна має сильнішу армію, оснащена західними засобами. Ми більш досвідчені. Іноді ми трохи втомлені. Іноді, можливо, зарозумілі. Але ми не можемо дати Росії можливість перемогти", – додав Зеленський.

Президент також визнав, що ніколи не думав здаватися за ці два роки повномасштабної війни Росії проти України.

Раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель запевнив, що з боку країн-членів Євросоюзу не спостерігається жодних ознак втоми від України.

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