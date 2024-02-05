"Война может прийти и в Европу": Зеленский об амбициях Путина

Президент еще раз подчеркнул, что РФ не собирается останавливаться.

Украина не может позволить России выиграть эту войну, хотя украинский народ устал воевать и хочет мира. О том, чтобы сдаться и перестать сражаться, никто не думает.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RaiTV.

По словам президента, Россия не остановится – об этом уже нужно отдавать себе отчет.

"Война может прийти к вам, потому что мы имеем дело с Путиным. А когда она придет, то никто не будет готов, европейские армии не готовы. Это будет шок. Где гарантия, что НАТО оперативно отреагирует? Кто ее имеет? Никто", – объяснил глава государства.

Зеленский ответил также на вопрос о якобы усталости других государств от Украины.

"Украина сегодня другая, более близкая к Европе. Украина имеет более сильную армию, оснащенную западными средствами. Мы более опытны. Иногда мы немного устали. Иногда, возможно, высокомерные. Но мы не можем дать России возможность победить", – добавил Зеленский.

Президент также признал, что никогда не думал сдаваться за эти два года полномасштабной войны России против Украины.

Ранее высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заверил, что со стороны стран-членов Евросоюза не наблюдается никаких признаков усталости Украины.

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