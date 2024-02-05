"Оборонка" РФ не способна обеспечить техникой резервы армии — ISW

Российская оборонная промышленность не сможет полностью обеспечить техникой и вооружением новые резервы, даже несмотря на способность армии поддерживать нынешний темп операций.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны ISW.

"Российская промышленность способна производить около 250-300 новых и основательно модернизированных танков ежегодно. В то же время оборонно-промышленная база вряд ли способна полностью обеспечить резервы РФ, несмотря на постоянные усилия России по расширению российской ОПБ. Оперативный и стратегический резервы, как правило, не боятся ", – сказано в отчете аналитиков.

Кроме того, оккупанты могут ремонтировать ежегодно около 250-300 танков, которые находились на длительном хранении или получили повреждения на поле боя, считает украинский военный обозреватель Константин Машовец.

По оценкам ISW, Москва сможет расширить свою "оборонку" и накопить ресурсы, если будет поддерживать инициативу на всей территории военных действий в течение 2024 года, хотя вряд ли в достаточной степени, чтобы обеспечить большое количество мобилизованных резервистов или призывников.

"Концентрация российских резервов по всей территории Украины, о которой сообщается, в значительной степени совпадает с приоритетами России на фронте, но не обязательно свидетельствует о предстоящих российских операциях", – считают эксперты.

Российские войска имеют в резерве 17 полков, 16 батальонов и две тактические группы полково-батальонного уровня. Общая численность российского личного состава в резервных подразделениях составляет около 60-62 тыс. человек, но российские войска оснастили оружием и снаряжением всего около 20 тысяч резервистов тактического и оперативно-тактического уровня.

Ранее стало известно, что власти России всячески пытаются максимально поставить бизнес на военные рельсы, однако количество вооружения, которое имеет страна-агрессорка, вряд ли позволит им повторить какое-то масштабное наступление на Украину 2024 года.

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