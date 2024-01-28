Россия теряет крупнейшего в мире импортера оружия — Reuters

Индия как крупнейший в мире импортер оружия, постепенно переориентируется на Запад,

Индия планирует отказаться от закупки оружия РФ — страны — крупнейшего поставщика после того, как война в Украине подорвала способность России доставлять боеприпасы и запчасти.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на индийские источники.

Поскольку США стремятся укрепить связи в Индо-Тихоокеанском регионе, Индия постепенно переориентируется на Запад,

"Россия поставила 65% закупок оружия Индии на сумму более 60 миллиардов долларов за последние два десятилетия, но война в Украине ускорила толчок к диверсификации индийской базы вооружений", — свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

Между тем эксперт по России в аналитическом центре Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан заявил, что Индия вряд ли подпишет "какое-то большое военное соглашение с Россией", ведь это было бы "красной линией" для США.

По словам экспертов и чиновников, Россия публично призвала Индию усилить оборонные связи, но премьер-министр Нарендра Моди сконцентрировал свое внимание на внутреннем производстве с применением западных технологий.

Такие усилия лучше вписываются в программу Моди Make in India, направленную на поощрение внутреннего производства, говорится в источнике.

"В течение следующего десятилетия страна планирует потратить почти 100 миллиардов долларов по оборонным заказам", — отметил Нандан Унникришнан.

Индия и США планируют ускорить технологическое сотрудничество и совместное производство в области оборонной промышленности. В прошлом году страны заключили соглашение, в рамках которого компания General Electric будет производить в Индии двигатели для своих истребителей. Это стало первой подобной уступкой США странам, не являющимся союзниками, напоминает издание.

Более того, по данным источников Reuters, Индия рассматривает возможность закупить истребители во Франции для своего новейшего авианосца, а также будет производить подлодки по французской, немецкой или испанской технологиям и истребители с американскими и французскими двигателями.

"Индия будет продолжать развивать сотрудничество по разным направлениям, чтобы одновременно поддерживать связи с Россией и уравновешивать их связями с Западом, но это не будет равномерным распределением", — сказал эксперт из Евразии Свасти Рао.

Напомним, США и Ирак начали переговоры по выводу американских войск. По словам ответственных лиц, переговоры "позволят перейти к крепкому двустороннему партнерству в области безопасности между США и Ираком".

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