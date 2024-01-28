США и Ирак начали переговоры по выводу американских войск – Bloomberg

США могут вывести свои войска из Ирака.

США и Ирак начали переговоры по выводу американских войск из страны. Ирак и официальные представители военной коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ) начали переговоры в Багдаде в субботу, 27 января, чтобы пересмотреть будущее миссии.

Об этом говорится в заявлении офиса премьер-министра Ирака Мохаммеда Шеи Аль-Судани, сообщает Bloomberg.

Хотя Аль-Судани заявил, что хочет согласовать с США и их союзниками дату вывода их войск из Ирака, Министерство обороны в Вашингтоне заявляет, что эти встречи не являются переговорами о выводе американских войск из Ирака.

На повестке дня заседаний Высшей военной комиссии США и Ирака стоят три вопроса:

угроза со стороны ИГИЛ;

оперативные и экологические требования;

укрепление сил безопасности Ирака.

После осмотра "будет сформулирован конкретный график завершения военной миссии коалиции и перехода к двусторонним отношениям в сфере безопасности между Ираком, США и странами-партнерами по коалиции", – говорится в заявлении иракской стороны.

"Наши иракские партнеры заверили нас в своей приверженности совместной работе над формированием будущего военного присутствия США и окончательного поражения ИГИЛ", – заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, переговоры "позволят перейти к крепкому двустороннему партнерству в области безопасности между США и Ираком".

Напомним, США и Ирак договорились сформировать высшую военную комиссию еще прошлым летом, как средство для переговоров. Дискуссии между официальными лицами США и Ирака будут сосредоточены на следующем этапе возглавляемой США коалиции против ИГИЛ.

23 января США в Ираке атаковали военные объекты группировки "Катаиб Хезболла" и других боевиков, связанных с Ираном.

Читайте также: