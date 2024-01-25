США могут вывести свои войска из Ирака — CNN

США и Ирак могут начать переговоры о предстоящем военном присутствии в стране. В частности, речь идет о выводе американских войск.

Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники, осведомленные в этом вопросе.

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Издание пишет, что, по данным Пентагона, США и Ирак договорились сформировать высшую военную комиссию еще прошлым летом, как средство для переговоров. Дискуссии между официальными лицами США и Ирака будут сосредоточены на следующем этапе возглавляемой США коалиции против ИГИЛ. Должностные лица рассказали, что к обсуждению будут привлечены военные чиновники и дипломаты США.

"Переговоры о будущем военного присутствия США сейчас приобрели большую актуальность на фоне более широкой региональной нестабильности и на фоне все больших публичных призывов правительства Ирака к США вывести свои войска из страны. Эти призывы прозвучали в ответ на авиаудары США в Ираке по поддерживаемым Ираном боевикам", — говорится в статье.

Журналисты напоминают, что сейчас в Ираке находятся около 2500 военнослужащих США, которые предоставляют там консультации и помогают с декабря 2021 года.

Впрочем, как пишет CNN со ссылкой на Пентагон, правительство Ирака официально не просило американских военных вывести войска, подчеркивая, "что войска все еще находятся там по приглашению правительства Ирака". Также нет установленного срока завершения обсуждений в высшей военной комиссии или их конечного результата.

Напомним, 23 января США ударили по объектам проиранских группировок в Ираке.

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