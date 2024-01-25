Как Россия использует катастрофу Ил-76: объяснение аналитиков ISW

По мнению аналитиков, россияне попытались использовать падение Ил-76, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине.

Россия использует крушение самолета Ил-76 в Белгородской области для того, чтобы вызвать недовольство в Украине и сомнения Запада в продолжении военной помощи.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Российские игроки информационного пространства воспользовались катастрофой Ил-76, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать желание Запада продолжать оказывать военную поддержку Украине", — констатировали авторы отчета.

Так, глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов обвинил Украину в том, что она якобы намеренно сбила Ил-76, зная, что в нем находятся украинские военнопленные. Картаполов также призвал приостановить все обмены пленными на неопределенный срок.

"Обмен военнопленными деликатный вопрос как в России, так и в Украине, и риторические обращения к военнопленным предсказуемо вызывают эмоциональную реакцию", — отметили аналитики.

В отчете также говорится, что официальные лица России сделали необоснованные заявления о том, что украинцы якобы использовали для удара по Ил-76 ракетные комплексы, полученные от США или Германии. Аналитики считают, что таким образом в РФ пытались повлиять на дальнейшие поставки по Киеву систем ПВО.

Что известно об авиакатастрофе

24 января росСМИ сообщили, что в Белгородской области РФ российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение.

Минобороны РФ сообщило, на борту упомянутого самолета могли находиться 65 украинских военнопленных. В российском оборонном ведомстве утверждают, что украинских военных якобы везли на обмен.

Пока никаких подтверждений того, что на борту находились украинские военнопленные, Москва не предоставила.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ расследует все обстоятельства произошедшего, а ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Глава государства также отметил, что россияне "играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества".

По мнению военного эксперта Владислава Селезнева, падение российского Ил-76 – возможна спецоперация России по дискредитации ВСУ.

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