Возможна спецоперация России по дискредитации ВСУ – эксперт о падении самолета Ил-76

Россия, вероятнее всего, реализует некую информационно-психологическую операцию, направленную на дискредитацию Украины и ВСУ.

Об этом Владислав Селезнев рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Достаточно оперативно сработала российская Госдума, которая начала обвинять во всех "смертных грехах" украинскую сторону, не имея информации, что же произошло с самолетом Ил-76. Возможно, РФ реализует некую информационно-психологическую операцию, направленную на дискредитацию Украины и Сил обороны", — предположил Селезнев.

Эксперт отмечает, что сейчас существует много спекуляций, странных и часто противоречивых заявлений от российских топ-чиновников по поводу того, кто был на борту самолета.

"Предлагаю не спешить и вспомнить высказывание нашего омбудсмена, который сказал, что нужно дождаться соответствующих отчетов украинского Генштаба или координационного центра, который занимается вопросом обмена пленными. Действительно, на сегодняшний день планировался обмен пленными, но другой информации нет. Украинская сторона сейчас проверяет сведения относительно того, были ли на борту того же самолета украинские граждане, чтобы сделать соответствующие выводы", — сообщил военный эксперт.

Селезнев добавил, что в конце концов Украина узнает, работали ли это украинские комплексы, которые могли бы ракетами поразить вражеский самолет, или Ил-76 упал из-за неудовлетворительно технического состояния.

"Буквально несколько десятков километров отделяет место падения вражеского самолета от границы с Украиной. Во всяком случае, мы должны понимать, что это боевая единица, стоимость которой составляет не менее 27 миллионов долларов", — добавил Селезнев.

Напомним, российские СМИ и Минобороны распространили информацию о падении российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. По их данным, на борту находились украинские военнопленные, которых перевозили якобы для обмена.

В то же время, в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными прокомментировали эту информацию и призвали ответственно относиться к распространению чувствительной информации и пользоваться только официальными источниками.

"Координационный штаб и другие профильные структуры собирают и анализируют всю необходимую информацию... Отмечаем, что враг активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества", — говорится в сообщении.

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